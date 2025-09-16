"Всі були зосереджені на тому, що ми вигравали матчі на останніх хвилинах, але це багато в чому пов'язано з командами, з якими нам доводилося стикатися. Якщо ж нам протистоять, можливо, не такі сильні команди, то, можливо, можна виграти матчі раніше. Це показує, наскільки складним був наш графік.

Атлетіко втратив п'ятьох лідерів на бій з Ліверпулем – один з них отримав травму, коли оформляв асист

Ми набагато перевершили свої очікування цього літа. Ми всі знаємо, що сталося цього літа, і всі знали свій графік зі самого початку. Те, що у нас зараз 12 очок, – це набагато більше, ніж я очікував, враховуючи стільки змін у нашому складі.

Ісак? Його участь можлива. Але можна на 100% бути впевненим, що він не зіграє 90 хвилин. Єдине, в чому я впевнений, – це те, що він не зіграє всі 90 хвилин. А далі подивимося.

Вірц? Флоріану приділяється так багато уваги, але ті, хто вже був тут, не забили чотири голи і не віддали 12 результативних передач. Флоріан був частиною команди, яка перемогла в Ньюкаслі і вдома у Арсенала, чого нам не вдалося зробити в минулому сезоні. Він – частина команди, яка зараз лідирує в лізі.

Атлетіко? Вони досягли великих успіхів у Ла Лізі за стільки років під керівництвом Дієго Сімеоне. Вони змогли виграти чемпіонат і двічі вийти у фінал Ліги чемпіонів. З цією командою складно грати через їхній менталітет", – цитує Слота Empire of the Kop.