"Якщо ми дійшли до чвертьфіналу, це означає, що ми готові йти далі. Ми хочемо провести два якісні матчі. Це буде непросто, адже Борусія – стабільна команда, яка останнім часом добре грає в атаці.

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У цій Лізі чемпіонів ми добре грали як вдома, так і на виїзді. Однак сильна гра в першому матчі завжди йде на користь команді. У матчах з Атлетіко в Кубку Іспанії ми переконалися, що можемо виграти двоматчеве протистояння з відповідною грою на виїзді. Ми вдосконалили деякі аспекти, щоб знаходити правильні рішення.

Нас вважають фаворитами? Я завжди говорив, що можна мріяти, але це для вболівальників. Ми, гравці та тренери, маємо бути реалістами. Ми опинилися тут, тому що багато працювали і хочемо продовжувати, ми не програли жодної гри цього року і хочемо, щоб так само було і надалі. Але ми повинні бути реалістами.

Реєстрація Ольмо? У нас є важливий чвертьфінал Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд, і ми зосереджені на цьому. Що стосується всього іншого, я повністю довіряю клубу", – цитує Фліка AS.

Матч Барселона – Борусія Д відбудеться в середу, 9 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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