"Ми перебуваємо у дисбалансі, скажімо так. Продали досвідчених футболістів, купили молодих.

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Складний час, але нам потрібно разом пройти через це. Я впевнений, що в нас на папері шалений потенціал. Нам потрібно зробити кращими бразильців, яким менше 22 років", – сказав Срна для прес-служби Шахтаря.

До слова, наразі Шахтар переживає не найкращі часи. Команда відстає від лідера – Динамо – на 10 балів у турнірній таблиці УПЛ, а також попереду "гірників" перебуває Олександрія з 50 очками. Шахтар наразі третій, маючи 44 пункти та матч у запасі.

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