Оборонець "нерадзуррі" Федеріко Дімарко поділився очікуваннями від матчу з "гірниками" у рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Гра із Шахтарем була дуже складною, ми пам'ятаємо, що сталося минулого року. Тепер усе в наших руках, нам просто потрібно грати так, як ми вміємо.

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Дуже важливо вийти у плей-офф Ліги чемпіонів, оскільки ми не можемо цього зробити вже кілька років", – цитує Дімарко Football Italia.

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 Інтер двічі розписав з Шахтарем безгольові нічиї і, як наслідок, не потрапив навіть у Лігу Європи, завершивши турнір на останній сходинці.

Нова дуель між командами відбудеться у середу, 24 листопада, у Мілані. Початок зустрічі о 19:45. Перший матч у Києві також минув без голів.

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