"Ми отримали якісного гравця": тренер загребського Динамо – про переїзд Михайліченка в Хорватію
Головний тренер загребського Динамо Ігор Бішчан прокоментував дебют Богдана Михайліченка, який вийшов на заміну у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
"Ви самі побачили, що він якісний гравець. Звичайно, йому знадобиться час, щоб вловити ритм тренувань і матчів. Ви бачили, що він дивиться наперед, розпізнає ситуації, володіє хорошим пасом. Думаю, ми отримаємо в його особі якісного гравця, але це займе деякий час", – цитує Бішчана клубна прес-служба.
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Богдан Михайліченко лише декілька днів тому офіційно приєднався до загребського Динамо і поки змушений задовольнитися лише виходом на заміну Гравець вийшов на поле на 71 хвилині і допоміг дуже впевнено розібратися з Астаною.
Футболіст є вихованцем київського Динамо, але закріпитися в рідній команді не зміг. Потім були Зоря, Андерлехт і минулий орендний сезон в Шахтарі (32 матчі, 2 голи та 5 асистів). "Гірники" відмовились платити 2,5 млн євро, які нібито вимагали бельгійці за кандидата у збірну України.
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