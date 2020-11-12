"Ми отримали хорошого ляпаса, я не буду на цьому зупинятися, це факт. Результат закономірний. Ми отримали прекрасний урок. Іноді це не боляче.

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Сьогодні ми не виграли і не показали те, що могли. Я вважаю за краще не шукати іншого пояснення, яке могло б зійти за відмовки", – цитує Дешама видання Lequipe.

Нагадаємо, Франція на власному полі програла Фінляндії 0:2 – чинні чемпіони світу примудрились у першому таймі двічі пропустити протягом 3 хвилин.

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