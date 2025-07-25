– Наш збір в Австрії, я вважаю, був дуже гарним. У нас були гарні умови – як для проживання, так і для тренувального процесу. Були дуже потужні спаринги, завдяки яким ми отримали дуже багато інформації. Дякую керівництву клубу за такі умови для проведення зборів.

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– Команда загалом провела сім спарингів. Який вам сподобався найбільше, а який найменше?

– На мою думку, найкраща гра на зборах – проти Борусії з Менхенгладбаха. Це дуже кваліфікована команда, яка грає в Бундеслізі. Вони показали, до якого рівня нам треба рухатися. Плюс ми в цій грі перемогли, а це надає впевненості у власних силах для нашої команди. Щодо найгіршої, то це гра проти Вальдхова та остання гра проти збірної Катару – мені ці матчі не дуже сподобалися. Але, як я вже казав, у нас були дуже гарні спаринг-партнери.

– Наскільки ви задоволені фізичною формою ваших підопічних та наскільки вони вже засвоїли ваші тактичні настанови?

– Я вважаю, що у фізичному плані команда вже виглядає досить непогано. Багато з того, що ми напрацьовували на тренуваннях, вже виходило в контрольних матчах, але в нас ще буде час до першого матчу чемпіонату проти Оболоні, тож будемо ще вдосконалювати певні моменти. Команда ще буде рости та прогресувати.

– Дуже важливою складовою є атмосфера в команді. Чи вдалось вам за цей час знайти взаєморозуміння з колективом?

– У нас дуже гарний колектив. Я бачу, як хлопці спілкуються між собою, працюють на тренуваннях – гарна атмосфера. Будемо далі працювати над тим, щоб це порозуміння ставало ще кращим.

– Чи завершена трансферна робота? Чи вболівальники можуть очікувати на новачків ще до старту УПЛ?

– Робота на трансферному ринку триває. Ми очікуємо на новачків, а ось до старту нового сезону, чи вже під час сезону – побачимо.

– Як будете готуватися до матчу проти Оболоні?

– Після повернення додому гравці отримають декілька днів відпочинку після майже місячного збору в Австрії. А вже з понеділка, 28 липня, безпосередньо розпочнемо підготовку до стартового матчу сезону. У нас якраз буде цілий тиждень до гри з Оболонню, – сказав Бартуловіч для прес-служби клубу.

Металіст 1925 впевнено розібрався з Борусією М – представник Бундесліги посипався наприкінці матчу