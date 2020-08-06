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"Ми очікували на брудну гру і не боялися цього": Конте – про важку перемогу над Хетафе

10:20 - Читать на русском
"Ми очікували на брудну гру і не боялися цього": Конте – про важку перемогу над Хетафе
Антоніо Конте / Сайт Інтера

Головний тренер Інтера Антоніо Конте підсумував виступ своєї команди в матчі 1/8 Ліги Європи проти Хетафе (2:0).

33’ Ромелу Лукаку
83’ Крістіан Еріксен
 
33’ Ромелу Лукаку
83’ Крістіан Еріксен

"Ми добре знали, якою важкою може бути ця гра. Хетафе почав сильно, вони хотіли забити і тиснули на нас фізично. На початку вони були сильнішими, але ми взяли гру під контроль, діяли ширше.

Рекордний гол Лукаку у відеоогляді матчу Ліги Європи Інтер – Хетафе

Ми очікували на брудну гру і не боялися цього. Це чудова ознака, адже саме рішучість і налаштованість на боротьбу – це те, чого нам часом бракувало у цьому сезоні. Я радий, що хлопці довели своє бажання продовжити єврокубки і поки не готові їхати у відпустку", – наводить слова Конте Football-italia.

Нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи Інтер зустрінеться з переможцем пари Рейнджерс – Байєр (1:3 в першоій зустрічі).

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Теги
Ліга Європи Інтер - Хетафе Інтер Інтер Антоніо Антоніо Конте
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