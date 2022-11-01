Воротар "жовтих канарок" Алтай Байиндир розповів про настрій на матч з "біло-синіми" у завершальному турі групового етапу ЛЄ.

"Перемоги завжди важливі та цінні. Я сподіваюся, що ми продовжимо в тому ж дусі будемо й надалі перемагати і забивати при цьому багато м’ячів.

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У цьому заслуга не тільки команди, а й нашого головного тренера Жорже Жезуша. Він завжди підтримує нас. Ми намагаємося грати на полі за його системою і робимо все можливе. Один із головних компонентів цієї системи – прагнути перемагати в кожному матчі.

Попереду на нас чекає матч із київським Динамо у Лізі Європи. Ми обов’язково повинні перемогти в ньому. Сподіваюся, нам вдасться досягти цієї мети, щоб найбільш оптимальним чином продовжити свій виступ у єврокубках", – цитує Байиндира офіційний сайт Фенербахче.

Нагадаємо, поєдинок між українською та турецькою командами відбудеться у четвер, 3 листопада, у Кракові. Початок зустрічі о 22:00.

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