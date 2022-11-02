"Ми чудово розуміємо все, що ви бачите на полі. Вони були кращими у всьому – переходи, позиціонування, реалізація… Ми повинні ставати кращими, сприйнявши реальність цього сезону. Потрібно дивитись, як ми можемо прогресувати у Європі, бо зараз цифри погані.

Остаточний виліт команди Сімеоне з єврокубків у відеоогляді матчу Порту – Атлетіко – 2:1

Ми набрали зовсім трохи, майже всі інші команди кращі за нас. Фінішували там, де заслужили, і тепер настає нова реальність – Ла Ліга та Кубок. Ми облажались, залишилися осторонь єврокубків. Це неможливо змінити, тому маємо йти вперед з тим, що у нас є", – наводить слова Сімеоне Marca.

Нагадаємо, в чемпіонаті Атлетіко йде третім, поступаючись Барсі 8 очками і Реалу 9-ма.

Атлетіко вилетів з єврокубків, Порту – перший, Соболь допоміг Брюгге стримати Байєр, Хабі Алонсо вивів Леверкузен в ЛЄ