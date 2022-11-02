"Ми облажались": Сімеоне красномовно прокоментувавв ганьбу Атлетіко у єврокубках
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне обійшовся без дипломатії, оцінюючи шлях команди у групі Ліги чемпіонів.
"Ми чудово розуміємо все, що ви бачите на полі. Вони були кращими у всьому – переходи, позиціонування, реалізація… Ми повинні ставати кращими, сприйнявши реальність цього сезону. Потрібно дивитись, як ми можемо прогресувати у Європі, бо зараз цифри погані.
Остаточний виліт команди Сімеоне з єврокубків у відеоогляді матчу Порту – Атлетіко – 2:1
Ми набрали зовсім трохи, майже всі інші команди кращі за нас. Фінішували там, де заслужили, і тепер настає нова реальність – Ла Ліга та Кубок. Ми облажались, залишилися осторонь єврокубків. Це неможливо змінити, тому маємо йти вперед з тим, що у нас є", – наводить слова Сімеоне Marca.
Нагадаємо, в чемпіонаті Атлетіко йде третім, поступаючись Барсі 8 очками і Реалу 9-ма.
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