"Ми обіграли Італію ще до виходу на поле, як Італія зробила це з нами три роки тому на попередньому Євро. Я ще ніколи не бачив збірну Італії настільки пригніченою – саме такою вона виглядала в матчі з нами.

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Я дуже сильно пишаюся тим, що ми показали, пишаюся кожним представником збірної Швейцарії аж до персоналу. Те, чого ми досягли – більш ніж особливе досягнення. Причому не стільки завдяки результату, скільки завдяки нашому виступу. Ми зіграли на чудовому рівні і з правильним психологічним підходом проти престижного суперника. Ми були бездоганні з точки зору дисципліни, з м'ячем і без нього.

У цій зустрічі ми відчували поразку від Італії трирічної давності, біль усе ще був присутній", – цитує Джаку Gazzetta dello Sport.

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