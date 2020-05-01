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"Ми обіграли переможця Кубка УЄФА", – Сачко пригадав тріумф Ворскли у Кубку України

1 травня 22:55 274 Читать на русском
"Ми обіграли переможця Кубка УЄФА", – Сачко пригадав тріумф Ворскли у Кубку України
Василь Сачко / Фото ФК Ворскла

Колишній капітан і тренер Ворскли Василь Сачко емоційно розповів про найважливішу перемогу полтавського клубу.

У сезоні 2008/09 Ворскла у фіналі Кубка України обіграла Шахтар (1:0), вирішальним голом відзначився саме Василь Сачко.

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"Ні для кого не секрет, яким мотиватором є Микола Петрович Павлов. Команда вірила своєму тренеру – це один з ключових моментів успіху Ворскли. Емоції, які ми переживали після перемоги в Кубку, запам'яталися на все життя.

Після свого гола я очима шукав Миколу Петровича, і по погляду зрозумів, що він шукає мене. Так і сталося історичне святкування.

Що стосується Кубка України: ми пройшли непрості команди – Металург Костова, зоряний Металіст і в фіналі здолали багаторазового чемпіона країни і володаря Кубка УЄФА. Ця перемога дала поштовх до подальшого прогресу команди", – розповів Сачко для ТК Футбол.

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Теги
Ворскла Ворскла Шахтар Шахтар Микола Павлов Кубок України Василь Сачко Василь Сачко
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