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"Ми обговорюємо його потенціал, а йому вже 26 років", – Скоулз вважає, що відхід Погба не стане втратою для Ман Юнайтед

13:11 185 Читать на русском
"Ми обговорюємо його потенціал, а йому вже 26 років", – Скоулз вважає, що відхід Погба не стане втратою для Ман Юнайтед
Поль Погба / фото із соцмереж

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Пол Скоулз поділився думками про можливий відхід з клубу півзахисника Поля Погба.

"У півзахисті Юнайтед зараз є невизначеність. Неясно, залишиться Погба чи піде. Протягом тривалого часу клуб втрачав топ-футболістів, але це не впливало на команду. Можна згадати відхід Роя Кіна, Девіда Бекхема, Кріштіану Роналду, Руда ван Ністелроя.

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Всі ми знаємо Погба, ми обговорюємо його потенціал, але йому вже 26 років. Він повинен почати показувати свій рівень в кожному матчі. В іншому випадку Манчестер Юнайтед втратить гравця, який лише міг би досягти світового рівня.

Полю потрібно, щоб поруч був футболіст на кшталт того ж Кіна. Якщо такого не станеться, він продовжить жити в своєму маленькому вигаданому світі і вважати себе найкращим гравцем на планеті",– цитує Скоулза Daily Mail.

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Теги
Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Пол Скоулз
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