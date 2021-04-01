Хавбек збірної України Олександр Зінченко розуміє, що три очки у трьох матчах відбору на ЧС – незадовільний результат.

"Один з найскладніших циклів матчів збірних минув. Ми, футболісти збірної України, приймаємо відповідальність за результат. І хочемо лише подякувати усім за підтримку, критику та небайдужість.

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Це все надихає нас рухатись далі і боротись до кінця. Ми ніколи не зможемо пообіцяти вам, що поразок і невдач більше не буде. Але можемо сказати точно: ми ніколи не опустимо руки та ніколи не будемо байдужими до виступів за нашу країну", – написав Зінченко в Instagram.

Додамо, що наступного разу команда Шевченка збиратиметься у травні для підготовки до Євро-2020.

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