Колишній гравець збірної України Євген Левченко також вважає, що загарбникам не вдасться реабілітуватися за злочини в Україні.

Загарбники поводяться, як бездушні варвари. З перших днів війни вони скидають бомби на об'єкти цивільної інфраструктури. Маріуполь опинився на межі гуманітарної катастрофи. 9 березня загарбники обстріляли лікарню та пологовий будинок.

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"Україна. Маріуполь. Пологовий будинок. Порушення всіх домовленостей, порушення всіх засад, вихід за межі людяності, демонічний геноцид народу України. Ми ніколи не пробачимо", – написав Левченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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