"Ми ніколи не були в подібній ситуації": Караваєв – про підготовку до рестарту УПЛ

Захисник Динамо Олександр Караваєв висловив готовність до відновлення сезону.

"Наразі того тренувального процесу, який нам пропонується тренерським штабом, цілком вистачає. Упевнений, що ми підійдемо до поновлення чемпіонату в максимально можливих кондиціях, щоб показувати в матчах хорошу гру та досягати результату.

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Щодо оптимальних кондицій казати не беруся, адже ми ніколи не були в подібній ситуації, як зараз, а як воно складеться, подивимося вже після початку чемпіонату", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Динамо після 23-х турів посідає у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, набравши однакову кількість балів з луганською Зорею.

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