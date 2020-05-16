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"Ми ніколи не були в подібній ситуації": Караваєв – про підготовку до рестарту УПЛ

09:22 89 Читать на русском
"Ми ніколи не були в подібній ситуації": Караваєв – про підготовку до рестарту УПЛ
Олександр Караваєв / Фото з відкритих джерел

Захисник Динамо Олександр Караваєв висловив готовність до відновлення сезону.

"Наразі того тренувального процесу, який нам пропонується тренерським штабом, цілком вистачає. Упевнений, що ми підійдемо до поновлення чемпіонату в максимально можливих кондиціях, щоб показувати в матчах хорошу гру та досягати результату.

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Щодо оптимальних кондицій казати не беруся, адже ми ніколи не були в подібній ситуації, як зараз, а як воно складеться, подивимося вже після початку чемпіонату", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Динамо після 23-х турів посідає у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, набравши однакову кількість балів з луганською Зорею.

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