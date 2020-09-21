"Ми ніколи не були близькими друзями з Мессі та Суаресом. Вважаю, цього складно досягти у команді з 23 або 24 гравців. Найближчими моїми товаришами були Андрес Іньєста, тер Штеген, Кевін-Прінс Боатенг, а у минулому сезоні – Фірпо.

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Але я поважаю Ліонеля та Луїса. Вони були моїми одноклубниками протягом шести років, це дуже важливі гравці. Дуже вдячний їм за те, як вони до мене ставилися всі ці роки", – зізнався Ракітіч в інтерв'ю El Desmarque.

Нагадаємо, хорват влітку покинув табір каталонців. Андалусійці заплатили Барсі за 32-річного хорвата 1,5 млн євро, ще 9 млн передбачені бонусами.

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