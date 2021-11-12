Президент УАФ Андрій Павелко зізнався, що для виконувача обов'язків головного тренера збірної України Олександра Петракова все визначиться у матчі з боснійцями.

"Після матчу з Боснією і Герцеговиною у нас буде виконком, і там підбиватимемо підсумки відбору чемпіонату світу 2022 року.

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У Петракова у збірній України ситуація непроста, бо старт відбору ЧС-2022 був провалений. Це зі старим тренерським штабом і не можна говорити, що це відповідальність Петракова.

Але ми нікого не звинувачуємо, бо штаб Андрія Шевченка все довів та дійшов до чвертьфіналу Євро. Шкода, що у Києві втратили важливі очки вдома з Казахстаном та Фінляндією, і цих очок може зрештою не вистачити", – сказав Павелко в інтерв'ю радіо НВ.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід на ЧС-2022 відбудеться у вівторок, 16 листопада – українці на виїзді зіграють з Боснією і Герцеговиною. Початок зустрічі о 21:45.

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