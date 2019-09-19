toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - МАЛЬМЕ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ВОЛЬФСБУРГ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Зідан – про поразку від ПСЖ: Реал нічого путнього не створив

09:30 660 Читать на русском
Зідан – про поразку від ПСЖ: Реал нічого путнього не створив
Зінедін Зідан / Фото з відкритих джерел

Головний тренер мадридського Реала критично оцінив поразку своєї команди у першому турі групового розіграшу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (0:3).

14’ Анхель Ді Марія
34’ Анхель Ді Марія
90+1’ Тома Меньє
 
14’ Анхель Ді Марія
34’ Анхель Ді Марія
90+1’ Тома Меньє

"ПСЖ був кращим за Реал у всьому, регулярно створюючи гострі епізоди біля наших воріт, але мене набагато більше турбує те, що у нашій грі не вистачало якості і темпу. Ми не створили достатньої напруги біля воріт суперника і програли багато індивідуальних протистоянь, а це фатально, коли граєш з суперником рівня ПСЖ, який був кращим у всіх ігрових аспектах і заслужив перемогу. Змиритися з такою поразкою дуже складно, особливо коли не створюєш моментів з такими гравцями на полі. Однак у нас черговий матч у неділю і ми повинні сфокусуватися на ньому.

ПСЖ – Реал – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ми знали, що на нас чинитиметься тиск, але на жодному відрізку матчу та і не змогли увійти у гру. Зазвичай ми створюємо багато небезпечних моментів. Сьогодні у нас скасували два гола, але, крім них, ми нічого путнього не створили. Коли ми виграємо, то виграємо всі разом. Коли програємо, то це теж наша спільна провина", – наводить слова Зідана офіційний сайт УЄФА.

Ліга чемпіонів: ПСЖ – Реал: проект Зідана на межі краху, королівський матч Ді Марії та його свити і провал Куртуа

blog_ava
Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу
00:45
9832
Теги
Ліга чемпіонів Зінедін Зідан Зінедін Зідан ПСЖ - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
58
хв
Динамо
19:55
Мальме
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук