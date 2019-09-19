Зідан – про поразку від ПСЖ: Реал нічого путнього не створив

Головний тренер мадридського Реала критично оцінив поразку своєї команди у першому турі групового розіграшу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (0:3).

"ПСЖ був кращим за Реал у всьому, регулярно створюючи гострі епізоди біля наших воріт, але мене набагато більше турбує те, що у нашій грі не вистачало якості і темпу. Ми не створили достатньої напруги біля воріт суперника і програли багато індивідуальних протистоянь, а це фатально, коли граєш з суперником рівня ПСЖ, який був кращим у всіх ігрових аспектах і заслужив перемогу. Змиритися з такою поразкою дуже складно, особливо коли не створюєш моментів з такими гравцями на полі. Однак у нас черговий матч у неділю і ми повинні сфокусуватися на ньому.

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Ми знали, що на нас чинитиметься тиск, але на жодному відрізку матчу та і не змогли увійти у гру. Зазвичай ми створюємо багато небезпечних моментів. Сьогодні у нас скасували два гола, але, крім них, ми нічого путнього не створили. Коли ми виграємо, то виграємо всі разом. Коли програємо, то це теж наша спільна провина", – наводить слова Зідана офіційний сайт УЄФА.

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