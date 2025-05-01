– На жаль, ми нічого не можемо зробити у цій ситуації. Це вже сталося. Найкращий варіант – щоб молоді гравці зберегли українське громадянство. Якщо вони далі розвиватимуться, то хочеться їх бачити у збірній Україні. Ми бажаємо успіху всім, хто поїхав – Артем Рибак, Артем Степанов, Богдан Оліченко. Сподіваємось, що вони гратимуть за збірну України.

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– Чи є кейси, коли гравці повернулися з Європи назад у Шахтар?

– Тільки один. З Баварії повернувся Дмитро Стрільчук. Це команда U-19. Сподіваємося, що такі випадки будуть ще, – сказав Свиридов для YouTube-каналу Трендець.

Нагадаємо, захисник Шахтаря Дмитро Стрільчук на початку 2022 року перейшов до академії мюнхенської Баварії, проте у вересні 2023 року повернувся до складу "гірників". Артем Рибак наразі є гравцем академії Барселони, Богдан Оліченко виступає за юнацьку команду Баварії, а Артем Степанов належить леверкузенському Байєру.

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