"Ми нічого не можемо з цим зробити": Нагельсманн готовий до втрати Вернера

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн не виключає, що наступний сезон доведеться грати без форварда Тімо Вернера.

"Якщо він піде, то це буде велика втрата. Це наче б Роберт Лєвандовскі покине Баварію. Гадаю, там теж ніхто не кричатиме "Ура!". Вони явно стануть слабшими, у нас те саме.

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Наше бажання зберегти Вернера є абсолютно нормальним. У нього є пункт про викуп до певної дати – я, чесно кажучи, не знаю, коли саме. Якщо якийсь клуб прийде, і він з ними домовиться до цієї дати, то так воно і станеться. У будь-якому разі, ми нічого не можемо з цим зробити. Він знає, що у нього є в РБ Лейпциг, а також, що у нього є зі мною. Я знаю, що отримую від нього", – цитує Нагельсманна Goal.

До слова, портал Transfermarkt оцінює Вернера у 64 млн євро. У поточному сезоні Бундесліги нападник провів 27 поєдинків, в яких забив 24 голи і віддав 7 результативних передач. Головним претендентом на зірку РБ Лейпциг вважається Ліверпуль.

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