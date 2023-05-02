"Ми виконали чудову роботу, але нам довелося постраждати. Коли повели у рахунку, ми були дуже компактними в обороні. Я задоволений гравцями, які проводять гарний сезон.

Асист Циганкова у відеоогляді матчу Севілья – Жирона – 0:2

Це був важливий тест. Коли я тренував Ейбар, Севілья небезпечно закидувала м'яч у штрафний майданчик. У них були хороші моменти, особливо в першому таймі, але ми відповіли злагодженою грою в обороні. Ми також могли забити ще один-два голи. З такою силою ми можемо дивитися в очі своїм суперникам.

Ми здобули три важливі очки. Ми не зупиняємося і має фінішувати якомога вище. Єврокубки – це гучні слова, і є команди, які створені для боротьби. Але ми ні від чого не відмовляємося", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, що Жирона посідає у турнірній таблиці Ла Ліги восьму сходинку, маючи у своєму активі 44 бали. Від зони єврокубків команду Циганкова відділяє п'ять очок.

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