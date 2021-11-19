"Ми нейтралізуємо переваги Ворскли": Маркевич налаштований вивести Маріуполь із зони вильоту
Головний тренер азовців Остап Маркевич поділився очікуваннями від матчу 15-го туру УПЛ проти полтавців.
"Ворскла – це сильний суперник, як і всі інші. Вони мають кваліфікованих футболістів у складі. Ми намагатимемося нівелювати їхні переваги.
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Ми не поділяємо суперників на важливих та не важливих. Налаштовуємося на всіх по максимуму", – сказав Маркевич у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, Маріуполь зустрінеться з Ворсклою у неділю, 21 листопада. Після 14-ти турів азовці йдуть у турнірній таблиці УПЛ останніми, набравши лише 7 очок. Полтавці з 28-ма пунктами – четверті.
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