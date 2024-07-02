"Передусім хочу підкреслити, що згідно з міжнародними футбольними правилами, ми не зобов’язані відпускати гравців на Олімпійські Ігри. Проте, якщо подивитися на ситуацію в цілому, то це вперше в історії збірна України братиме участь в Олімпіаді. Ми бачимо, яке значення має ця подія для країни, тому для нас було важливо підійти до цього питання з максимальною лояльністю та розумінням.

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Як я вже казав, для мене як тренера це не зовсім ідеальна ситуація, адже я хочу залучати якомога більше гравців до нашої команди. Але я розумію, що участь в Олімпійських Іграх є важливою частиною футболу і має велике значення для України. Тому я бажаю збірній України успіхів на Олімпіаді і сподіваюся, що гравці зможуть достойно представити нашу країну на міжнародній арені", – сказав Пушіч для прес-служби Шахтаря.

Нагадаємо, що олімпійська збірна України потрапила до групи з Аргентиною, Марокко та Іраком.

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