Панатінаїкос не бачить своєї провини в поганій організації матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти СК Дніпро-1.

Українська команда зіткнулася з організаційними проблемами з боку грецького клубу, який знехтував своїми обов'язками при підготовці матчу-відповіді в Лізі чемпіонів. Окрім проблем з логістикою, низка футболістів Олександра Кучера отруїлися.

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"Ми не знаємо, як отруїлися гравці. Затримка автобуса пов'язана з діями поліції", – цитує представника Панатінаїкоса Gazzetta.gr.

Грецький клуб наполягає, що логістичні проблеми української команди пов'язані виключно з поліцією та її планом безпечно доставити СК Дніпро-1 до готелю. Через війну в Україні заходи безпеки були суворішими, ніж зазвичай. Щодо отруєння, то Панатінаїкос надав всі роз'яснення УЄФА та запевнив, що керівництво клубу повністю на боці української команди.

Нагадаємо, що матч-відповідь між греками та СК Дніпро-1 відбудеться 1 серпня, початок матчу о 20:30 за київським часом.

Панатінаїкос – СК Дніпро-1: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів