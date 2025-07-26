"Я задоволений, ми добре виглядали в цьому товариському матчі. У нас вже є свій характер, але все можна поліпшити, в тому числі і фізичну форму.

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Чи вимагаю я від своїх гравців більшої інтенсивності? Зараз це не потрібно; ми тільки два тижні працюємо на повну силу. Це був наш перший справжній матч, і ми грали в складних умовах; було багато фанатів, і вболівальники були сповнені ентузіазму. У цьому плані багато чого бажати не можна, але ми завжди повинні прагнути до того, щоб якомога менше помилятися, коли знаходимося в штрафному майданчику.

Зупинка м'яча, останній пас і удар по воротах мають вирішальне значення, і ці речі змінюють хід матчу. Коли ми там, нам потрібно грати точніше, але ми на правильному шляху.

Гол Фергюсона? Сьогодні ми не збиралися пресингувати воротаря суперника. Вони багато грали через воротаря, ми – лише зрідка, тому що це може дорого коштувати. Фергюсон – пресингуючий нападник і вміє створювати такі ситуації. Якщо ти відбираєш м'яч так високо, то, очевидно, у тебе є шанс забити.

Нам потрібно вивчити манеру гри Фергюсона і використовувати його потенціал на повну; в деяких ситуаціях ми могли б більше на нього розраховувати. Нам потрібно звикнути давати нападнику грати трохи більше, але це частина того, що я намагаюся враховувати під час матчу", – цитує Гасперіні Voce Giallorossa.

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