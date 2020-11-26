"Ми не заслужили такого ставлення": Малдера обурений кабінетним вильотом збірної України з еліти Ліги націй
Асистент Андрія Шевченка у збірній України, Андреа Малдера, болюче сприйняв рішення УЄФА щодо матчу Ліги націй проти Швейцарії.
"Ми боролися, ми виграли два матчі на полі, ми були готові грати, ми не заслужили такого ставлення. Ми ні в чому не винні. Ми просто хочемо поваги. Ми продовжимо йти вперед і повернемося сильнішими", – написав Малдера в Instagram.
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Зауважимо, УАФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні. Сама ухвала означає, що збірна України вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.
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