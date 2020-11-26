"Ми боролися, ми виграли два матчі на полі, ми були готові грати, ми не заслужили такого ставлення. Ми ні в чому не винні. Ми просто хочемо поваги. Ми продовжимо йти вперед і повернемося сильнішими", – написав Малдера в Instagram.

Шевченко: Я не коментуватиму рішення УЄФА

Зауважимо, УАФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні. Сама ухвала означає, що збірна України вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України