"Ми не закликали клуби до бойкоту", – УПЛ офіційно відреагувала на зрив засідання щодо розширення чемпіонату

УПЛ зробила офіційну заяву щодо зборів клубів дивізіону, які мали відбутись сьогодні, 6 грудня, але у підсумку були зірвані.

УПЛ на своєму офіційному сайті зробила заяву стосовно зірваного засідання з приводу розширення чемпіонату до 16-ти клубів та боротьби з договірними матчами. З'явились лише 6 клубів при мінімально необхідних восьми.

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У своєму зверненні представники Прем'єр-ліги наголошують, що не давали вказівок клубам ігнорувати збори, натомість наполягають на важливості подібних заходів з метою боротьби з договірними матчами.

Також в УПЛ повідомили про нову дату зборів – 20 грудня 2018 року.

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