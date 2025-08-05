– Наприкінці травня цього року створена нова юридична особа – ТОВ ФК ДНІПРО 1918, чи маєте ви відношення до цієї юридичної особи?

– Так, офіційно заявляю про те, що кінцевим бенефіціаром та власником клубу являюсь саме я.

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– Представтесь, хто ви?

– Мене звати Ахмєтов Антон Михайлович, мені 34 роки. Я – дніпрянин у п'ятому поколінні, колишній фанат ФК Дніпро. Народився та виріс в Дніпрі. Останні 10 років займався IT-напрямком.

У 2024 році мобілізувався в Збройні Сили України та бороню незалежність України від навали російської орди. До мобілізації проживав у Львові та в Києві.

– Як починалась ваша робоча кар'єра?

– Я починав свою кар'єру в Приватбанку – звичайним співробітником у відділенні, бухгалтером. І, навіть маючи зараз певні статки – не в гривнях, звісно, – для мене головне було і залишається людяність.

Не має значення, скільки ти маєш грошей. Важливо – який слід ти залишиш після себе. Ми не заберемо з собою на той світ ні багатство, ні статки. Залишиться лише пам’ять про тебе. І я йду по життю з переконанням: бути людиною важливіше за все. Деякі люди, на жаль, забувають про це.

– Хто такий Паладич Віталій Андрійович, який є засновником новоствореної юридичної особи, згідно з відкритими реєстрами?

– Це моя довірена особа. На даний час я військовослужбовець. Згідно з законами України військовослужбовці не можуть брати безпосередню участь в бізнесі. Тому під час несення мною служби в ЗСУ Віталій є директором та керівником футбольного клубу. Після моєї демобілізації відбудеться юридична зміна власника з Паладіча на мене.

– Чи є серед інвесторів люди пов'язані з ФК Дніпро та СК Дніпро-1?

– Серед інвесторів немає навіть пасивної участі колишніх акціонерів чи топ-менеджменту ФК та СК.

– Чи хочете щось анонсувати для аудиторії?

– Ми не є правонаступниками старого клубу – юридично це різні суб’єкти. Не відповідаємо за попередніх власників ні ФК Дніпро, ні СК Дніпро-1 будь-яких інших клубів. Ми відповідаємо за себе. Не повторюємо історію чийогось клубу – ми створюємо нову. Це новий клуб у Дніпрі.

– Стосовно бюджету – він уже сформований?

– Так, стартовий бюджет – 3,5 мільйона доларів. Це доходи з IT–сфери, інших активів. У нас є модель, якою я вже ділився з вами. Ми будемо рухатися згідно з нею: кожен дніпрянин, за бажанням, зможе стати співвласником клубу. Ідея в тому, щоб усе місто інвестувало в розвиток власного клубу. Бо будь-який клуб має належати громаді.

– Тобто, вже планується участь у турнірах?

– Стосовно участі в аматорських лігах – так. Я не люблю багато говорити – для мене головне зробити, а потім вже коментувати. Але можу сказати одне: старт – наступного року. Це 100%, навіть 200%. Головна мета – повернути футбол в рідне місто та вивести в команду в чемпіони. Я розумію що це велика інвестиція. Я на це готовий, – цитує Ахмєтова Sport.ua.

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