"Якщо звертати увагу на результат, то можна сказати, що ми не вийшли з автобуса. Звичайно, матчу передували певні навантаження. Перша гра дає нам можливість зробити висновки і продовжувати виконувати той обсяг роботи, який ми запланували до першого туру УПЛ. Товариські матчі теж важливі, але не потрібно псувати собі настрій, сьогодні ми програли хорошому супернику.

Ворскла розгромила СК Дніпро-1 в спарингу – невдалий дебют Русина та втрата капітана дніпрян

Логінов? З лави я бачив кров. Подивимося, що з ним і що можна зробити, щоб уже з понеділка він повернувся до тренувань. Протистояння з Ворсклою в рамках чемпіонату? Попереду багато часу, навантажень, тренувань. Зрозуміло, що Ворскла сконцентрована на єврокубках і поставилася до цього матчу дуже серйозно. Сьогодні вони показали більше і справедливо перемогли", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, що СК Дніпро-1 був розбитий Ворсклою в рамках контрольного поєдинку (0:3). Дніпряни втратили капітана Сергія Логінова, а також у складі команди дебютував Назарій Русин.

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