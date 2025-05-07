"Цього не мало статися. По суті, ця поразка сталася через суддівські рішення, які були проти нас. Але це має зробити нас сильнішими, щоб у нас був необхідний настрій для перемоги в Ла Лізі. У нас є команда для сьогодення і майбутнього, і я впевнений, що якщо ми продовжимо старанно працювати, наші мрії здійсняться, і наступного сезону ми повернемося в Лігу чемпіонів і поборемося за трофей.

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Матч із Реалом у Ла Лізі – вирішальний. Всі ми, "кулес", повинні заповнити Монжуїк, щоб гравці відчули нашу підтримку. Команда потребує цієї підтримки більше, ніж будь-коли. Я закликаю всіх уболівальників Барселони виграти матч проти Реала в неділю, що є ключем до перемоги в Ла Лізі", – цитує Лапорту Marca.

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