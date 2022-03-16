Головний тренер Десни Олександр Рябоконь пригадав, як він та його підопічні дізнались про початок наступ росіян на територію України.

"Ми не вірили, що Росія нападе. Ми планово готувалися до сезону. Ми вже придбали квитки на рейс до Запоріжжя ввечері 25 лютого, звідки мали їхати на поєдинок чемпіонату з СК Дніпро-1. Коли почалася війна, ми думали лише про те, як вибратися з Анталії і потрапити в Україну.

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Члени нашої команди весь час були на телефонах і спостерігали за ситуацією. Пам’ятаю, залишилися квитки до Будапешта, Бухареста чи Праги. Ми виїхали з Туреччини невеликими групами. Сьогодні команда роз’їхалась. Частина людей перебуває в Румунії, частина в Польщі, Чехії та Угорщині. Деякі повернулися в Україну і залишаються там досі. Я знаю, що власник Десни – Володимир Левін – зараз також в Україні.

Як клуб, ми постійно були на зв’язку з УПЛ. Ми проводили зустрічі всередині команди, а також спілкувалися онлайн з особами, які ухвалюють рішення. Звичайно, найбільше занепокоєння викликали сім’ї, які залишилися в Україні. Лише 24 лютого було ухвалено рішення якнайшвидше виїхати з Туреччини і захистити своїх близьких", –поділився Рябоконь в інтерв'ю sport.tvp.pl.

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