"Ми не в ресторані!": Тухель жорстко відреагував на слова журналіста

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель посперечався з журналістами після матчу 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів з Наполі (2:2).

"Я вже казав вам у вівторок, що ми не фаворити в матчі з Наполі, і вам треба повірити мені, адже так воно і є", – цитує Тухеля Marca.

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Після цього один з журналістів запитав: "Але як щодо сотень мільйонів євро, які ви інвестували заради перемоги в Лізі чемпіонів? Чи не дивно казати після такого, що ви не фаворити?"

"Добре, це ваш аргумент. Але трохи дивне ствердження теж. Ми не в ресторані! Ви задали мені питання, я висловив власну думку і ви повинні її прийняти, хіба не так?", – відповів Тухель.

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