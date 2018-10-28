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"Ми не в ресторані!": Тухель жорстко відреагував на слова журналіста

25 жовтня 13:14 1292 Читать на русском
"Ми не в ресторані!": Тухель жорстко відреагував на слова журналіста
Томас Тухель / соцмережі

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель посперечався з журналістами після матчу 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів з Наполі (2:2).

"Я вже казав вам у вівторок, що ми не фаворити в матчі з Наполі, і вам треба повірити мені, адже так воно і є", – цитує Тухеля Marca.

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Після цього один з журналістів запитав: "Але як щодо сотень мільйонів євро, які ви інвестували заради перемоги в Лізі чемпіонів? Чи не дивно казати після такого, що ви не фаворити?"

"Добре, це ваш аргумент. Але трохи дивне ствердження теж. Ми не в ресторані! Ви задали мені питання, я висловив власну думку і ви повинні її прийняти, хіба не так?", – відповів Тухель.

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Парі Сен-Жермен - Наполі: Середа 24 жовтня 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
2 : 2
Наполі
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Наполі Наполі Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Ліга чемпіонів Парі Сен-Жермен - Наполі Томас Тухель Томас Тухель
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