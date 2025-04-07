– Ми добре знали суперника, все відбувалося саме так, як я і очікував. Ми дуже ретельно аналізували Верес, вони діяли майже так само, як у грі 1-го кола, яка завершилася 1:1. У нас тоді було багато моментів, і ми мали вигравати.

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Сьогодні сценарій був майже такий самий. Вони іноді йшли у високий пресинг, але переважно захищалися середнім або низьким блоком у схемі 4-4-2, добре оборонялися. І вони дуже небезпечні в контратаках. Це те, чого ми очікували.

Але в 1-му таймі ми їм допомогли своїми помилками. Замість того щоб використовувати їхні слабкі місця, ми дозволили їм користуватися сильними – діяли надто недбало з м’ячем, ухвалювали неправильні рішення під час виходу з оборони. Здається, за перші 10 хвилин ми 5 чи 6 разів втратили м’яч.

Потім у нас були 10-15 хвилин у 1-му таймі, коли ми діяли дуже добре, створили 2-3 чудові моменти. Але далі знову почали грати повільно. У 1-му таймі наша гра йшла хвилями. Ми дали супернику можливість діяти на контратаках, у чому вони дуже хороші.

Ми не ухвалювали правильних, логічних рішень, контролюючи м’яч, і, як наслідок, давали їм шанси. Нам трохи пощастило, що вони не реалізували свої моменти на контратаках. Але я був абсолютно незадоволений 1-м таймом і дуже чітко дав це зрозуміти в роздягальні під час перерви.

Я не можу розповісти вам, що саме я сказав у перерві своїм гравцям. Але справа не лише в тому, щоб щось сказати команді. Моє завдання – також допомогти команді змінити ситуацію на краще. Змінити щось у тактичному плані, можливо, зробити заміни, щоб додати нової енергії. Те, що відбувається у роздягальні, має там і залишатися. Але я завжди намагаюся допомогти своїй команді. Навіть якщо ми граємо добре – завжди є куди покращуватись. А якщо ми знаємо, що грали погано в 1-му таймі – тоді це моя відповідальність.

Я маю допомогти команді знайти правильний шлях, щоб змінити гру і виграти матч. І саме це й сталося у 2-му таймі після нашої розмови. І я дуже радий бачити, що мої гравці це сприйняли. Вони слухали та дійсно намагалися втілити в 2-му таймі все те, що я просив. І за 2-й тайм вони заслуговують на компліменти.

Також висловлюю компліменти тим, хто вийшов на заміну. Педрінью, Назарина, Траоре, Егіналдо, навіть молодий Глущенко, який з’явився в останні кілька хвилин, – всі вони допомогли команді, додавши енергії. У цьому і є сила Шахтаря: кожен, хто виходить, робить свій внесок у гру. І я дуже радий це бачити.

– Пане Маріно, ви свого часу заявляли, що боротьба за чемпіонство завершена, потім сказали, що ще ні. Тож станом на зараз Шахтар у грі, бореться за чемпіонство?

– Не можу пригадати ті слова. Дивіться, я сказав певні речі з реалістичної точки зору на той момент. Але всі, хто знайомий зі мною, знають, що я – боєць. Я ніколи не здаюсь. Інакше я, мабуть, не приїхав би в Україну в такий період, якби не був таким. Тому моя команда завжди битиметься до кінця. Це однозначно. Це частина мого характеру, і це те, що я завжди намагаюся передати своїй команді. Тоді я просто намагався пояснити, що буде дуже складно.

Спочатку ми провели чудові ігри з Кривбасом і Карпатами, а потім побачили, наскільки несправедливим та жорстким може бути футбол – зіграли внічию. У той момент ми втратили свій шанс наздогнати потяг. Це розчаровує. Я завжди кажу, що все закінчиться, коли справді закінчиться. До того моменту, можете бути впевнені, моя команда буде битися з моєю силою духу до самого кінця, – цитує Пушіча прес-служба Шахтаря.

Додамо, що наразі Динамо впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ з 57 очками, залишаючи позаду Олександрію (53) та Шахтар, який має 47 балів і матч у запасі. Попри розгром Вереса, відставання "гірників" від киян залишається серйозним – 10 очок.

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