"Це важко, адже Брайтон міг забити більше. Це дуже хороша команда, вони вже давно працюють разом. Зараз з тренером, ідеями, енергією все дуже добре. Саме тому вони там, де вони є, а ми не такі. Треба швидко розв'язувати наші проблеми, адже це не гра Челсі.

Асист Мудрика і шалена гармата підопічного Де Дзербі у відеоогляді матчу Челсі – Брайтон – 1:2

Деякі наші зміни були вимушеними. У нас має бути команда, в якій люди з усіх сил намагаються справити враження. Тож ми в жодному разі не ставилися до цього легковажно. Це моя перша домашня гра після повернення, тому я б нізащо так не вчинив. Але результат такий... Є тільки один вихід – працювати. Сьогодні рівень гри був недостатньо високим.

Вони могли забити більше. Кепа був фантастичним. Конор Галлахер був ще одним, хто віддав кожну краплю індивідуально. Але колективно, як група, ми повинні прийняти це. Я в клубі вже дев'ять днів, і мені не подобається те, що я побачив сьогодні. Я не збираюся прикрасити це якось.

Ми повинні бути дуже чесними щодо цього. Коли ти граєш за Челсі, ти повинен відчувати гордість за свій клуб. Ми повинні зробити більше до вівторка. Щоб досягти успіху, потрібна нова енергія. Ми не в ідеальному стані", – цитує Лемпарда BBC Sport.

Нагадаємо, Френк провів на чолі Челсі 3 поєдинки – 3 поразки, 5 пропущених та лише 1 забитий м'яч. Попереду у "синіх" матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Челсі програв Брайтону в домашньому матчі АПЛ – Мудрик став найкращим асистентом, Де Дзербі знищив і Лемпарда