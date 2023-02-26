"Ситуація у Ла Лізі складна. Вона була складною до гри і стала ще складнішою після неї. Ми збираємося боротися до останнього туру.

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Нам не вистачило трохи психічної свіжості, більше, ніж фізичної. Особливо, коли ми пропустили і грали у більшості, і ми втратили десять хвилин, щоб перебудувати нашу гру. У першому таймі ми добре контролювали м'яч, але інтенсивність не була високою. А потім ми не скористалися чисельною перевагою, яка у нас була", – розповів головний тренер Реала Карло Анчелотті в післяматчевому інтерв'ю.



Нагадаємо, що Реал наразі посідає другу сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в своєму активі 52 очки. "Вершкові" відстають від першого місця на 7 балів.

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