"Приємно бути в такій ситуації. Після потужної серії Арсенала було важко думати, що на цей момент ми опинимося тут.

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Це дуже, дуже важлива гра. Ми можемо набрати очки і стати недосяжними для суперників, тому ми зосереджені на тому, що повинні зробити. Це дійсно важливо, проте не вирішально, тому що обидві команди попереду ще мають дуже багато складних ігор. У нас є складніші матчі, але ми не можемо заперечувати вагу саме цього.

Чи не шкодую, що відпустив Зінченка і Жезуса саме в Арсенал? Тоді усі погодились. Гравці хотіли піти, клуб хотів продати, інший клуб хотів купити. Вони були щасливі, ми також щасливі. Ми ні про що не шкодуємо", – наводить слова Гвардіоли Standard.

Нагадаємо, поєдинок Ман Сіті – Арсенал відбудеться 26 квітня, початок о 22:00. Наразі Зінченко випереджає колишню команду на 5 очок, однак "містяни" мають 2 гри в запасі і є лідерами АПЛ за втраченими пунктами.

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