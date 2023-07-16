"Ми не робимо гучних заяв": футболіст Шахтаря озвучив цілі "гірників" на сезон
Гравець Шахтаря Богдан В'юнник амбіційно висловився про цілі своєї команди на новий сезон УПЛ.
"Відчуваються тяжкі навантаження. Команда працює на сто або двісті відсотків. Команда стане ще краще. Відновлення після Євро? – Я вже звик до цього ритму, тому що минулого року було теж саме. Я готовий тренуватися, доводити та грати.
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Цілі на сезон? – Ми не робимо гучних заяв. Будемо йти від гри до гри, але Шахтар був чемпіоном і стане зараз, - сказав В'юнник в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.
Нагадаємо, в минулому сезоні Шахтар завоював золоті медалі української Прем'єр-ліги. Перед початком сезону "гірники" змінили тренера – донеччан очолив нідерландський спеціаліст Патрік Ван Леувен.
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