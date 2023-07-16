"Відчуваються тяжкі навантаження. Команда працює на сто або двісті відсотків. Команда стане ще краще. Відновлення після Євро? – Я вже звик до цього ритму, тому що минулого року було теж саме. Я готовий тренуватися, доводити та грати.

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Цілі на сезон? – Ми не робимо гучних заяв. Будемо йти від гри до гри, але Шахтар був чемпіоном і стане зараз, - сказав В'юнник в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, в минулому сезоні Шахтар завоював золоті медалі української Прем'єр-ліги. Перед початком сезону "гірники" змінили тренера – донеччан очолив нідерландський спеціаліст Патрік Ван Леувен.

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