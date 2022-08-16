"Шуранов вирішив свою долю сам. Він повинен був розуміти, що в ті роки не міг грати у національній збірній. Якби він був у першій команді, то двері для нього були б відкриті.

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Але, мабуть, його амбіції були трішки іншими, і він обрав цю ситуацію. Тому ми повинні до цього спокійно ставитись. Знову ж таки, патріотичність.

Так ситуація не найкраща в нашій країні. Якщо ти будеш за наш герб битись, то ми тільки раді. Але якщо ти вибрав іншу країну, то ми повинні перемикатись далі. Ми не повинні його вмовляти грати за нашу країну. Гравці в національній, юнацькій, молодіжній збірній повинні розуміти, що вони грають за країну", – сказав Ротань у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Ерік Шуранов отримував виклики у збірні України різних вікових груп – від U-17 до "молодіжки". Втім, рік тому нападник прийняв запрошення до збірних Німеччини і стабільно грає за тамтешню команду U-21.

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