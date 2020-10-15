Захисник Шахтаря Сергій Болбат розповів про перебіг подій у клубі та висловив впевненість у готовності команди до прийдешніх матчів.

"Уже все гаразд. Протягом останніх трьох днів мене підводили до загальної групи. Виконував усі максимально наближені вправи, щоб не було жодного болю. Почуваюся добре. Готуємось до гри в суботу.

Марлос і Коваленко повернулись до тренувань Шахтаря – з "гірниками" займались кілька гравців дубля

Слід приймати ситуацію і вчитися з нею жити. Ми не перші, хто в ній опинився. Багато клубів… Та ж збірна, як усі бачили, знайшла вихід і виграла в Іспанії. Так само й наша команда: хто здоровий, у кого все гаразд, зробить максимум, адже ми представляємо Шахтар. Готуємось до всіх матчів і гратимемо на перемогу", – сказав Сергій Болбат в ефірі Shakhtar News.

Нагадаємо, після матчу з Десною 4 жовтня Тарас Степаненко, Андрій Пятов та ще двоє співробітників персоналу "помаранчево-чорних" здали позитивний тест на COVID-19. Вся команда відразу пішла на самоізоляцію. Результати загального тестування 8 жовтня також виявилися невтішними – 9 гравців та 9 працівників захворіли на коронавірус.

Вже 17 жовтня команда Каштру в рамках 6-го туру чемпіонату України прийматиме Львів. Початок зустрічі о 17:00.

Степаненко вчить португальську, розчарування року для Матвієнка – як лідери збірної України хворіють на коронавірус