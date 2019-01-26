"Ми не можемо змагатися з ними", – Гвардіола пояснив, чому Френкі де Йонг не став гравцем Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про конкуренцію на трансферному ринку.

"Френкі де Йонг? Для нас неможливо конкурувати з такими клубами, як Барселона. Тут йдеться про престиж, дивовижну конкуренцію та наскільки це великий клуб.

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Ми повинні бути швидшими за конкурентів, розумнішими і не нервувати. Наші суперники швидші і розумніші, вони купують найкращих. Є багато впливових клубів, і іноді ми не можемо змагатися з ними.

Важко купити найкращих гравців, особливо за хорошою ціною. Це практично неможливо. Можливо нам потрібно більше покладатися на молодих гравців і допомагати їм розвивати свою індивідуальність", – цитує Гвардіолу ВВС.

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