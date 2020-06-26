"Ми не можемо перемагати постійно": Гвардіола – про грандіозне відставання від Ліверпуля в АПЛ

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував дострокове оформлення Ліверпулем титулу в Прем'єр-лізі.

"Це реальність, що ми настільки позаду. Упродовж усього сезону Ліверпуль був неймовірним у власній стабільності. Ми втрачали очки на старті, а Ліверпуль не втрачав.

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До наступного сезону ми повинні відновитися, віднайти стабільність і зібрати очки там, де втратили в цьому сезоні. Це реальність. Ми випереджали Ліверпуль на 25 очок два роки тому, а тепер вони нас обігнали настільки ж.

Ми не можемо забути про здобуті 2 титули. Останні шість-сім-вісім років – цей неймовірний успіх нашого клубу. Це означає, що ми повинні під іншим кутом дивитися на речі, проявити скромність і зізнатися: "Ми не можемо перемагати постійно". Після цього ми повинні розібратися у тому, що потрібно зробити, щоб уникнути в майбутньому таких ситуацій", – цитує Гвардіолу Daily Mail.

Нагадаємо, що "містяни" після поразки від Челсі втратили навіть теоретичні шанси наздогнати Ліверпуль у турнірній таблиці. Команда Юргена Клоппа стала недосяжною для Манчестер Сіті за 7 турів до фінішу.

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