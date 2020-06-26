toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ

"Ми не можемо перемагати постійно": Гвардіола – про грандіозне відставання від Ліверпуля в АПЛ

13:06 - Читать на русском
"Ми не можемо перемагати постійно": Гвардіола – про грандіозне відставання від Ліверпуля в АПЛ
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував дострокове оформлення Ліверпулем титулу в Прем'єр-лізі.

36’ Крістіан Пулішіч
78’ Вілліан
 
Кевін де Брюйне 55’
Фернандінью 77’
36’ Крістіан Пулішіч
55’ Кевін де Брюйне
77’ Фернандінью
78’ Вілліан

"Це реальність, що ми настільки позаду. Упродовж усього сезону Ліверпуль був неймовірним у власній стабільності. Ми втрачали очки на старті, а Ліверпуль не втрачав.

30 років очікування, "штурм" Енфілда та нульова соціальна дистанція: найкращі миттєвості святкування титулу Ліверпуля

До наступного сезону ми повинні відновитися, віднайти стабільність і зібрати очки там, де втратили в цьому сезоні. Це реальність. Ми випереджали Ліверпуль на 25 очок два роки тому, а тепер вони нас обігнали настільки ж.

Ми не можемо забути про здобуті 2 титули. Останні шість-сім-вісім років – цей неймовірний успіх нашого клубу. Це означає, що ми повинні під іншим кутом дивитися на речі, проявити скромність і зізнатися: "Ми не можемо перемагати постійно". Після цього ми повинні розібратися у тому, що потрібно зробити, щоб уникнути в майбутньому таких ситуацій", – цитує Гвардіолу Daily Mail.

Нагадаємо, що "містяни" після поразки від Челсі втратили навіть теоретичні шанси наздогнати Ліверпуль у турнірній таблиці. Команда Юргена Клоппа стала недосяжною для Манчестер Сіті за 7 турів до фінішу.

Челсі обіграв Манчестер Сіті та коронував Ліверпуль: фіаско "містян", Менді провалився, а Зінченко не скористався шансом

blog_ava
Челсі – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів та огляд матчу, який зробив Ліверпуль чемпіоном Англії
01:10
2116
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Челсі - Манчестер Сіті Хосеп Хосеп Гвардіола Ліверпуль Ліверпуль
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
8
хв
Ювентус
22:45
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук