"Ми не молодіємо": Кривцов прокоментував перехід Сидорчука у чемпіонат Бельгії
06:00 - Читать на русском
Захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов висловився щодо відходу легенди Динамо Сергія Сидорчука з київської команди.
"Якщо він вирішив, що зараз час йти далі, то я дуже радий за нього. Я теж недавно, можна сказати, змінив все з ніг на голову і дуже радий цьому.
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Ми не молодіємо. Щоб потім не жаліти, що ти нічого не спробував у своєму житті, треба все пробувати і вже потім робити висновки", – сказав Кривцов у коментарі ВЗБІРНА.
Нагадаємо, багаторічний капітан Динамо Сергій Сидорчук напередодні покинув "біло-синіх" і підписав трирічний контракт з бельгійським Вестерло.
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