"Якщо він вирішив, що зараз час йти далі, то я дуже радий за нього. Я теж недавно, можна сказати, змінив все з ніг на голову і дуже радий цьому.

Динамо було ініціатором трансферу Сидорчука в Європу

Ми не молодіємо. Щоб потім не жаліти, що ти нічого не спробував у своєму житті, треба все пробувати і вже потім робити висновки", – сказав Кривцов у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, багаторічний капітан Динамо Сергій Сидорчук напередодні покинув "біло-синіх" і підписав трирічний контракт з бельгійським Вестерло.

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