Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник розповів про свої очікування від стартового матчу плей-офф Ліги конференцій проти Серветта.

– Дмитре, для Шахтаря грати у Лізі конференцій – це певною мірою новий досвід. Як ви оцінюєте турнір і чи слідкували за ним протягом останніх років?

– Знаю, що є такий турнір. Ми грали в Лізі чемпіонів, у Лізі Європи трохи, тому для нас це новий етап. Це також турнір під егідою УЄФА, це для нас як єврокубки, тому ми не маємо права туди не потрапити.

Шахтар – Серветт: де дивитись матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій

– Які слабкі сторони можете виділити в Серветта?

– Серветт – дуже гарна команда. Дивилися нарізки їхніх попередніх ігор, і можу сказати, що це дуже серйозна команда. Ми серйозно налаштовуємося і чекаємо завтра важкого протистояння.

– Зараз ваша команда є великим фаворитом у цій парі. Як на вас впливає те, що від Шахтаря такі високі очікування в цій Лізі конференцій?

– Дивіться, це футбол: ми можемо бути фаворитами на папері, але потрібно виходити й доводити це на футбольному полі. Тому що там усе вирішується – не на папері, – сказав Різник на прес-конференції.

До слова, уже завтра, 21 серпня, Шахтар проведе перший матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти Серветта. Старт гри заплановано на 21:00 за київським часом.

Серветт призначив жертву Фонсеки і має гравця-симпатика Росії, який був у Зорі – останній шанс Шахтаря на єврокубки