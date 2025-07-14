"У мене не було проблем з емоціями наприкінці гри. Але це дуже стресова ситуація для всіх нас. Цього буде неможливо уникнути. Усі були залучені в сутичку. Це був не найприємніший момент, але це результат напруги в матчі.

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Я бачив тренера Челсі Енцо Мареску, як він тиснув на інших. Нам довелося розштовхати наших гравців. Не знаю звідки з'явилась агресія. Але це ситуація, якої ми всі повинні уникати. Це само собою зрозуміло. Я мав намір забрати своїх футболістів, щоб ситуація не погіршилася.

Ми не лузери. Лузерів у фіналах не буває. Ми посіли друге місце. Лузери – це ті, хто здається. На такому високому рівні спорту взагалі немає переможених", – цитує ESPN заяву тренера ПСЖ Луїса Енріке.

Нагадаємо, що після фінального свистка між гравцями ПСЖ та Челсі виникла невеличка сутичка. Луїс Енріке спробував відштовхнути Жоао Педро, проте бразильський нападник "пенсіонерів" схопився за горло і впав, спровокувавши ще більший конфлікт між командами.

¡SALTARON CHISPAS ENTRE LUIS ENRIQUE Y JOAO PEDRO! ????



El momento del técnico español con el jugador del Chelsea tras perder la final del Mundial de Clubes @FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/InAjrW0QQE — DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2025

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