Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько поділився враженнями від перемоги над Серветтом у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації ЛК (2:1).

– Команда додала в активності після перерви. Завдяки чому вдалося переломити гру?

– Я думаю, що футболісти, які вийшли на заміну, дуже нам допомогли. Вони дали більше можливостей грати в атаку.

– Наскільки легше було після першого забитого м’яча?

– Не можу сказати, що було легко. Ми грали від себе, від своєї структури та тактики.

– Шахтар пробився в основний етап Ліги конференції. Які завдання команда ставить перед собою у цьому турнірі?

– Виграти всі матчі, перемагати. Ми не хочемо програвати.

– Чи вже заходив тренер до команди у роздягальню після матчу, які слова говорив?

– Всіх привітав, сказав, що ця перемога дуже важлива для нас емоційно. І це насправді так. Я думаю, що вона відіграє важливу емоційну роль для нас.

– Олеже, до вас підходили лікарі. Скажіть, з вами все гаразд? Вас замінили у матчі, чи немає ніякого ушкодження?

– Ні, все добре. Нічого серйозного, просто спазмувалися ноги, трохи не витримали, – сказав Очеретько у коментарі Tribuna.

