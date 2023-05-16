Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що хотів би вирішити результат протистояння своєї команди з Манчестер Сіті у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів в основний або додатковий час.

Перед матчем 34 туру Ла Ліги з Хетафе Анчелотті сказав, що Антоніо Рюдігер зіграє в цій зустрічі в стартовому складі, але німець на полі так і не з'явився. Перед матчем-відповіддю з Ман Сіті італійський тренер вибачився за неточну інформацію, заявивши, що сталося непорозуміння. "Я думав, мене запитали про Родріго, а не про Рюдігера", – сказав Анчелотті.

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Анчелотті було поставлено запитання про те, чому в цьому сезоні він частіше використовує Родріго на правому фланзі, а не Вальверде.

"Гра з Вальверде праворуч допомогла нам виграти Лігу чемпіонів у минулому сезоні. Але гра з цими трьома форвардами в цьому сезоні вивела нас у півфінал. Я вже знаю стартовий склад, який зіграє завтра.

Гвардіола сказав, що відкрита гра підійде Ман Сіті? У перехідних фазах ми дійсно сильні і дуже небезпечні. Перший матч не був грою перехідних фаз, і я не думаю, що завтрашня гра вийде такою.

Я знаю, що буду нервувати, думаючи про Холанда і де Брюйне. Але нам потрібно забути про це і мислити позитивно. Не можна оцінювати одного гравця – оцінювати потрібно команду цілком. Якщо ви спробуєте зупинити Холанда, важливо пам'ятати про де Брюйне, Гюндогана, Родрі, Мареза, Бернарду... Ми повинні дуже добре зіграти в обороні. Завтрашня гра не відрізнятиметься від першої зустрічі в Мадриді. Я хочу, щоб моя команда "читала" окремі епізоди матчу.

Серія пенальті? Вона може трапитися, але підготуватися до неї неможливо. Серію пенальті важко тренувати: на тренуваннях немає необхідної атмосфери та тиску. Ми не думаємо про це. Ми хочемо вирішити всі питання раніше", – цитує Анчелотті Managing Madrid.

Матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться в середу, 17 травня. Перша зустріч у Мадриді завершилася внічию 1:1.

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