"Ми не будемо перетягувати канат": Стороженко прокоментував можливість об'єднання Металіста 1925 і Метала

"У житті немає нічого неможливого. Як то кажуть, було б бажання. Я завжди підкреслював, що якщо Олександр Владиленович Ярославський захоче займатися футболом і вкладати в нього гроші, то ми не будемо перетягувати канат.

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Ми готові до того, щоб зустріти його як нашого товариша, великого друга і людину, яка досягла великих успіхів у футболі. Якщо буде бажання об'єднатися, ми ніколи не будемо проти. Будь ласка. Ми готові до цього", – сказав Стороженко у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Металіст 1925 протягом минулого сезону претендував на підвищення у класі, однак, зазнавши кількох поразок у останніх турах, втратив шанс на вихід в УПЛ, посівши у підсумку сьому сходинку турнірної таблиці Першої ліги. До нового сезону команда підходить з новим тренером – замість В'ячеслава Хруслова, який виконував обов'язки після відставки Андрія Демченка, команду очолив Валерій Кривенцов.

Метал було створено на початку липня – клуб успішно пройшов атестацію і виступатиме у Другій лізі чемпіонату України під керівництвом Олександра Кучера.

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