Ми не будемо паркувати автобус у матчі проти Манчестер Сіті, – тренер Норвіча

Керманич новачка АПЛ Даніель Фарке поділився своїми очікуваннями на матч проти чинного чемпіона.

"Манчестер Сіті – виняткова команда, вони особливі. Якщо ви просто спробуєте припаркувати автобус, у вас немає шансів.

Важливо, щоб були відрізки в матчі, коли ми контролюємо м'яч. Нам потрібно досягти успіху в захисній лінії і бути дисциплінованими. Також важливо зіграти в нашому стилі і постаратися домінувати у володінні м'ячем.

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Навіть якби я захотів, не можу припаркувати автобус, тому що у мене більше немає захисників. Нам доведеться сконцентруватися на наших якостях. Сьогодні більше хлопців було у фізіотерапевтів, ніж на тренувальному полі. Це складна ситуація для нас.

Ми граємо з однією з найкращих команд у світі, якщо не з найкращою, і, як новачок Прем'єр-ліги, ми повинні проявити себе з кращого боку", – наводить слова Фарке Sky Sports.

Нагадаємо, Норвіч прийматиме Манчестер Сіті в рамках п'ятого туру АПЛ. Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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