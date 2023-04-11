"Мені сумно бачити, як Челсі переживає кризу. Я їхній фанат. У мене чудові спогади про час, проведений у клубі. Я провів там два дуже хороших роки. Повернутися? Ні, я сподіваюся, що Лемпард чудово впорається з командою. Челсі не дуже добре провели останні матчі, але у них все ще є найкращі гравці. Можливо, їхня мотивація зараз може спонукати їх показати хорошу гру. Ми не будемо недооцінювати суперника.

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Чи зіграє досвід роль? У мене є 20 років досвіду, але не думаю, що це змінить те, що станеться під час матчу. Лемпард – фантастичний професіонал, якого я тренував протягом двох років. Він дуже добре знає що може статися в такому матчі і як підготувати своїх гравців до гри.

Завтрашня зустріч не є вирішальною. Це може дати нам перевагу, щоб краще провести матч-відповідь. Ми схвильовані. Ми хочемо ще одну чарівну ніч на Бернабеу", – цитує наставника "вершкових" Mundo Deportivo.

Мадридський Реал у середу, 12 квітня, зіграє проти Челсі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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